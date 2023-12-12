На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію ще з кількох громад

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі розглядаємо можливу примусову евакуацію ще з декількох населених пунктів. Усе залежатиме від військової обстановки, яку ми там будемо мати", - повідомив він.

За його словами, нині в області найнебезпечніші два напрямки: в Ізюмському районі − Борівсько-Лиманський напрямок і Куп'янський. Зокрема на Куп'янщині станом на зараз мешкають майже 3 тис. осіб, серед них 256 дітей.

Синєгубов повідомив, що раніше з прифронтових громад Куп'янського району в межах примусової евакуації вивезли 299 дітей.

"Із сім’ями це майже 500 людей. Усім їм надали тимчасове житло у Харкові", − резюмував очільник ОВА.