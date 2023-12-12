На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію ще з кількох громад
Влада Харківської області припускає ймовірність розширення переліку прифронтових громад, з яких здійснюватимуть примусову евакуацію через ворожі обстріли
Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Наразі розглядаємо можливу примусову евакуацію ще з декількох населених пунктів. Усе залежатиме від військової обстановки, яку ми там будемо мати", - повідомив він.
За його словами, нині в області найнебезпечніші два напрямки: в Ізюмському районі − Борівсько-Лиманський напрямок і Куп'янський. Зокрема на Куп'янщині станом на зараз мешкають майже 3 тис. осіб, серед них 256 дітей.
Синєгубов повідомив, що раніше з прифронтових громад Куп'янського району в межах примусової евакуації вивезли 299 дітей.
"Із сім’ями це майже 500 людей. Усім їм надали тимчасове житло у Харкові", − резюмував очільник ОВА.
- У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- 27 жовтня Рада оборони Харківської області прийняла рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Куп'янського району. "На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами", - заявив Синєгубов. Евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли.
- 29 листопада Синєгубов повідомив, що з трьох громад на Харківщині евакуювали всіх дітей.
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