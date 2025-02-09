Окупанти 11 разів ударили по Степногірську на Запоріжжі: пошкоджено 8 приватних будинків
У неділю, 9 лютого, російська окупаційна армія 11 разів атакувала прифронтове місто Степногірськ Запорізької області. Унаслідок ударів пошкоджено 8 приватних будинків
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Станом на зараз є підтверджена інформація про пошкодження 8 приватних будинків. Попередньо без постраждалих", - зазначив він.
Загалом від початку доби 9 лютого в Запорізькій області 5 разів оголошували повітряну тривогу.
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- Від початку доби 9 лютого на російсько-українському фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 22 ворожі атаки на Покровському напрямку, 4 тривають досі.
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