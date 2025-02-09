Окупанти 11 разів ударили по Степногірську на Запоріжжі: пошкоджено 8 приватних будинків

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Станом на зараз є підтверджена інформація про пошкодження 8 приватних будинків. Попередньо без постраждалих", - зазначив він.

Загалом від початку доби 9 лютого в Запорізькій області 5 разів оголошували повітряну тривогу.

Новина доповнюватиметься...