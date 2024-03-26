Окупанти 25 березня обстріляли прикордоння Сумщини КАБами: постраждала літня жінка

Про це він розповів в етері Еспресо

“Минулий вечір, на жаль, не був для нас тихим та спокійним. Вчора окупанти скинули три КАБи по центру Білопілля. Пошкоджені цивільні будинки. Постраждала літня жінка. Взагалі це диво, що після такого прильоту вона залишилась жива. Попередньо, у нас немає загиблих. Вся інформація оновлюється”, - розповів Зарко

Голова ОТГ також повідомив, що у пошкоджених будинках вже проводяться ремонтні роботи.

Відразу після закінчення повітряної тривоги, ми почали надавати гуманітарну допомогу. Зараз ми вже проводимо відновлювальні роботи. Ремонтники роблять дах й заклеюють вікна у будинках, які були пошкоджені внаслідок обстрілу”, - додав він.