На Сумщині росіяни скинули на школу дві керовані авіабомби

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

"25 березня 2024 року близько 16:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великопсарівської громади Охтирського району", - йдеться у повідоменні.

Пошкоджень зазнала будівля школи.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Фото: Прокуратура Сумщини

Читайте також: Чому росіяни тероризують Сумщину та до чого тут бої в Білгородській області. Пояснюємо