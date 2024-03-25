На Сумщині росіяни скинули на школу дві керовані авіабомби
Ввечері понеділка 25 березня росіяни скинула дві керовані авіабомби на школу Великописарівської громади на Сумщині
Про це повідомляє прокуратура Сумщини.
"25 березня 2024 року близько 16:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великопсарівської громади Охтирського району", - йдеться у повідоменні.
Пошкоджень зазнала будівля школи.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Фото: Прокуратура Сумщини
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- 23 березня повідомлялося, що через безпекову ситуацію у трьох населених пунктах Сумщини прийнято рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб.
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