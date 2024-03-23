З трьох прифронтових сіл Сумщини примусово евакуюють дітей

Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Дітей разом з їхніми батьками або іншими законними представниками буде евакуйовано до місць безпечного розміщення.

Загалом планується евакуювати 54 дитини з трьох населених пунктів Шосткинського району до різних областей, які висловили готовність їх прийняти.

Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук під час наради з обговорення цього питання висловила подяку всім, хто долучається до процесу евакуації дітей із небезпечних районів.