З трьох прифронтових сіл Сумщини примусово евакуюють дітей
Через безпекову ситуацію у трьох населених пунктах Сумщини прийнято рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб
Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Дітей разом з їхніми батьками або іншими законними представниками буде евакуйовано до місць безпечного розміщення.
Загалом планується евакуювати 54 дитини з трьох населених пунктів Шосткинського району до різних областей, які висловили готовність їх прийняти.
Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук під час наради з обговорення цього питання висловила подяку всім, хто долучається до процесу евакуації дітей із небезпечних районів.
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- Раніше голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова сказала в ефірі Еспресо, що у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ на Сумщині все ще проживають близько 1,5 тис. людей.
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