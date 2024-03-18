Евакуація триває щодня, є певні проблеми: голова громади на Сумщині про ситуацію в прикордонні

Про це розповіла голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова в етері телеканалу "Еспресо".

"Люди дуже активно виїжджали власним транспортом. Зараз ми організовуємо евакуаційні маршрути, вони є щодня із селища. На жаль, без допомоги військових вивезти людей із 5-кілометрової зони ми не можемо. Люди самі покидають цю територію, вибираючись власним транспортом або пішки, долаючи відстань до 12 км, маючи досить поважний вік", - повідомила вона.

На початку повномасштабного вторгнення чисельність населення становила 10 тис. людей, зауважила Бірюкова.

"У липні 2023 року губернатор Сумської області видав розпорядження про евакуацію, усіх жителів було попереджено. Хтось написав згоду, але більшість людей відмовилися виїжджати і залишилися в громаді. Станом на початок тижня у 5-кілометровій зоні проживає близько 1,5 тис. людей, сьогодні цифра уточнюється", - зазначила вона.

Голова Великописарівської громади розповіла про ситуацію з гуманітарною допомогою.

"На жаль, у деяких населених пунктах практично вже рік немає електроенергії. Останні обстріли пошкодили лінії електропередачі в іншій частині населених пунктів. Адміністративний центр уже тиждень без електроенергії. Також зараз немає газопостачання. Продукти харчування поки що є, бо проживаємо в селі й маємо власні запаси", - додала вона.