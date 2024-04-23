Окупанти активно просуваються з Авдіївки до Покровська, - депутат Дружківської міськради Довбня

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ми постійно чуємо звуки повітряної тривоги. Навіть зараз лунає повітряна тривога. Це може відбуватись упродовж 5-10 годин поспіль. Це вже нікого не лякає. Люди вже звикли працювати під звуки повітряної тривоги. Інша справа, що окрім цього лунають постійні вибухи зі сторони Часового Яру. Постійні й надпотужні вибухи лунають із того боку", - розповів Довбня.

За словами Довбні, є велика загроза того, що окупанти можуть перерізати трасу Краматорськ - Покровськ.

"Якщо противник зайде до Часового Яру, то їм відкривається дорога до Дружківки, Краматорська та Словʼянська. Тому ми розуміємо, що тоді нас будуть обстрілювати вже не КАБами, а з артилерії.

Є ще один дуже небезпечний напрямок. Про нього не так активно говорять у ЗМІ. Річ у тому, що окупанти дуже активно просуваються з Авдіївки в бік Покровська. На жаль, просуваються вони швидко. Я прочитав інформацію, що вони захопили Очеретине. Від цього населеного пункту до траси Костянтинівка - Покровськ понад 12 км і перерізати цю трасу буде вкрай небезпечно для нас", - додав він.