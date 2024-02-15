Окупанти атакували безпілотником Дворічну на Харківщині: постраждали двоє людей
Удень 15 лютого Росія атакувала безпілотником селище Дворічна Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого було поранено двох мирних мешканців
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
"За даними слідства, 15 лютого близько 12:00 держава-агресор атакувала безпілотником селище Дворічна Купʼянського району. Поранено двох мирних мешканців — чоловіків 51 та 47 років", - ідеться у повідомленні.
Також сьогодні вранці російські військовослужбовці завдали авіаудару по с. Чорне Вільхуватської громади області. Внаслідок атаки зруйновано житловий будинок, інші приватні домоволодіння було пошкоджено.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- У середу, 14 лютого, російські терористи завдали ударів по селищу Великий Бурлук у Харківській області. Унаслідок цього загинули 5 людей.
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