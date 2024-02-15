Окупанти атакували безпілотником Дворічну на Харківщині: постраждали двоє людей

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"За даними слідства, 15 лютого близько 12:00 держава-агресор атакувала безпілотником селище Дворічна Купʼянського району. Поранено двох мирних мешканців — чоловіків 51 та 47 років", - ідеться у повідомленні.



Також сьогодні вранці російські військовослужбовці завдали авіаудару по с. Чорне Вільхуватської громади області. Внаслідок атаки зруйновано житловий будинок, інші приватні домоволодіння було пошкоджено.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.