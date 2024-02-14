Росіяни з С-300 вдарили по житловому будинку на Харківщині. Є постраждалі, люди опинились під завалами

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним", - написав Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждали 7 місцевих цивільних. Зокрема, двох осіб рятувальники витягли з-під завалів. Під завалами ще перебувають люди.

ДСНС надає всю необхідну допомогу.

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