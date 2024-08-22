Окупанти атакували Богодухів на Харківщині: загинув чоловік, серед постраждалих - підліток
Російська армія у четвер, 22 серпня, атакували Богодухів на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, шестеро людей отримали поранення, серед них - 15-річний хлопець
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Наразі відомо, що внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Богодухів загинув 57-річний чоловік. Також є поранені, серед них - 15-річний хлопець, 50-річний чоловік, жінки 28 та 45 років. Вік ще двох постраждалих жінок наразі встановлюється.
О 16:20 в ОВА повідомили, що окупанти завдали ударів по місту Богодухів. Внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.
"Всім постраждалим надається медична допомога. Наразі на місцях влучань працюють оперативні служби. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.
- Російська окупаційна армія у четвер, 22 серпня, скинула на цивільну інфраструктуру Сумщини два КАБи. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.
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