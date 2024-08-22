Окупанти атакували Богодухів на Харківщині: загинув чоловік, серед постраждалих - підліток

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Наразі відомо, що внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Богодухів загинув 57-річний чоловік. Також є поранені, серед них - 15-річний хлопець, 50-річний чоловік, жінки 28 та 45 років. Вік ще двох постраждалих жінок наразі встановлюється.

О 16:20 в ОВА повідомили, що окупанти завдали ударів по місту Богодухів. Внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

"Всім постраждалим надається медична допомога. Наразі на місцях влучань працюють оперативні служби. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.