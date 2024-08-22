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Російські окупанти атакували прикордоння Сумщини КАБами: загинули двоє чоловіків, поранена жінка

Юлія Лаврук
22 серпня, 2024 четвер
15:14
Війна з Росією

Російська окупаційна армія у четвер, 22 серпня, скинула на цивільну інфраструктуру Сумщини два КАБи. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення

Зміст

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 серпня близько 13:00 росіяни застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни та скинули на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району два КАБи.

Унаслідок атаки загинуло двоє цивільних чоловіків - 74 та 67 років. Дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • У ніч проти 22 серпня російська окупаційна армія вкотре запустила ударні безпілотники по території України. Ворожі цілі постійно змінювали рух.
Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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