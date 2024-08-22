Російські окупанти атакували прикордоння Сумщини КАБами: загинули двоє чоловіків, поранена жінка
Російська окупаційна армія у четвер, 22 серпня, скинула на цивільну інфраструктуру Сумщини два КАБи. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
За даними слідства, 22 серпня близько 13:00 росіяни застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни та скинули на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району два КАБи.
Унаслідок атаки загинуло двоє цивільних чоловіків - 74 та 67 років. Дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- У ніч проти 22 серпня російська окупаційна армія вкотре запустила ударні безпілотники по території України. Ворожі цілі постійно змінювали рух.
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