Російські окупанти атакували прикордоння Сумщини КАБами: загинули двоє чоловіків, поранена жінка

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 серпня близько 13:00 росіяни застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни та скинули на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району два КАБи.

Унаслідок атаки загинуло двоє цивільних чоловіків - 74 та 67 років. Дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).