РФ атакує низку регіонів України ударними БПЛА з ночі на 22 серпня
У ніч проти 22 серпня російська окупаційна армія вкотре запустила ударні безпілотники по території України. Ворожі цілі постійно змінювали рух
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, о 00:41 стало відомо про загрозу застосування ударних безпілотників у Сумській області. Ворожі цілі рухались у напрямку Полтавської області.
Уже за 30 хвилин, за даними ПС, дрони перебували на півночі Полтавщини й тримали південно-західний курс. Крім цього, ще одні БПЛА летіли з Сумської до Харківської області.
Станом на 03:49 ворожі дрони рухалися:
- через Сумщину у південно-західному напрямку,
- на півдні Полтавщини у західному напрямку,
- з Харківщини курсом на Сумщину.
Близько за годину російські БПЛА тримали курс з південної частини Сумської області у західному напрямку. Крім цього, ворожі цілі перебували на Полтавщині й тримали курс на Черкащину.
За даними Повітряних сил, станом на 05:00 ударні безпілотники рухалися:
- на півдні Сумщини й постійно змінювали курс,
- з Черкащини курсом на Київщину.
- на півдні Чернігівської області курсом на захід.
Уже за 45 хвилин військові оновили дані про рух БПЛА й повідомили, що одна група перебуває на півдні Сумської області й продовжує постійно змінювати курс. Інші дрони рухаються зі східної частини Київської області курсом на Черкащину. Водночас на півдні Черкащини також є безпілотники - вони летять курсом на Кіровоградську область.
Станом на 06:19 дрони рухалися:
- у Київській області у напрямку Білоцерківського району,
- курсом на місто Черкаси,
- на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.
- на Харківщині курсом на схід.
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