РФ атакує низку регіонів України ударними БПЛА з ночі на 22 серпня

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, о 00:41 стало відомо про загрозу застосування ударних безпілотників у Сумській області. Ворожі цілі рухались у напрямку Полтавської області.

Уже за 30 хвилин, за даними ПС, дрони перебували на півночі Полтавщини й тримали південно-західний курс. Крім цього, ще одні БПЛА летіли з Сумської до Харківської області.

Станом на 03:49 ворожі дрони рухалися:

через Сумщину у південно-західному напрямку,

на півдні Полтавщини у західному напрямку,

з Харківщини курсом на Сумщину.

Близько за годину російські БПЛА тримали курс з південної частини Сумської області у західному напрямку. Крім цього, ворожі цілі перебували на Полтавщині й тримали курс на Черкащину.

За даними Повітряних сил, станом на 05:00 ударні безпілотники рухалися:

на півдні Сумщини й постійно змінювали курс,

з Черкащини курсом на Київщину.

на півдні Чернігівської області курсом на захід.

Уже за 45 хвилин військові оновили дані про рух БПЛА й повідомили, що одна група перебуває на півдні Сумської області й продовжує постійно змінювати курс. Інші дрони рухаються зі східної частини Київської області курсом на Черкащину. Водночас на півдні Черкащини також є безпілотники - вони летять курсом на Кіровоградську область.

Станом на 06:19 дрони рухалися:

у Київській області у напрямку Білоцерківського району,

курсом на місто Черкаси,

на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.

на Харківщині курсом на схід.

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