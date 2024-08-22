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Оновлено

РФ атакує низку регіонів України ударними БПЛА з ночі на 22 серпня

Катерина Єсікова
22 серпня, 2024 четвер
06:21
Війна з Росією шахед

У ніч проти 22 серпня російська окупаційна армія вкотре запустила ударні безпілотники по території України. Ворожі цілі постійно змінювали рух

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Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, о 00:41 стало відомо про загрозу застосування ударних безпілотників у Сумській області. Ворожі цілі рухались у напрямку Полтавської області. 

Уже за 30 хвилин, за даними ПС, дрони перебували на півночі Полтавщини й тримали південно-західний курс. Крім цього, ще одні БПЛА летіли з Сумської до Харківської області.

Станом на 03:49 ворожі дрони рухалися

  • через Сумщину у південно-західному напрямку,
  • на півдні Полтавщини у західному напрямку,
  • з Харківщини курсом на Сумщину.

Близько за годину російські БПЛА тримали курс з південної частини Сумської області у західному напрямку. Крім цього, ворожі цілі перебували на Полтавщині й тримали курс на Черкащину.

За даними Повітряних сил, станом на 05:00 ударні безпілотники рухалися:

  • на півдні Сумщини й постійно змінювали курс,
  • з Черкащини курсом на Київщину.
  • на півдні Чернігівської області курсом на захід.

Уже за 45 хвилин військові оновили дані про рух БПЛА й повідомили, що одна група перебуває на півдні Сумської області й продовжує постійно змінювати курс. Інші дрони рухаються зі східної частини Київської області курсом на Черкащину. Водночас на півдні Черкащини також є безпілотники - вони летять курсом на Кіровоградську область.

Станом на 06:19 дрони рухалися

  • у Київській області у напрямку Білоцерківського району,
  • курсом на місто Черкаси,
  • на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.
  • на Харківщині курсом на схід.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
ППО
Київщина
Полтавщина
Сумщина
Черкащина
Чернігівщина
безпілотник
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