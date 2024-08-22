РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсона: місто частково залишилося без світла
Російська окупаційна армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури Херсона. Унаслідок цього місто частково залишилося без електроенергії
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так, через удар РФ по обʼєкту критичної інфраструктури Херсон частково залишився без світла.
"Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання", - додав Прокудін.
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Російська окупаційна армія у вівторок, 20 серпня, атакувала Херсон та область. Загинув цивільний, ще 5 людей зазнали поранень, серед них - дитина.
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