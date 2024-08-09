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Окупанти атакували Харків та область: є загиблий і поранений, пошкоджено будівлю вишу

Юлія Юліна
9 серпня, 2024 п'ятниця
19:45
Війна з Росією Обстріл Харкова

Удень 9 серпня російська окупаційна армія атакувала Харків та область, унаслідок чого загинув мирний мешканець, ще один дістав поранення

Зміст

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 9 серпня близько 15:20 ЗС РФ здійснили обстріл с. Ізюмське Борівської СТГ. Загинув 76-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти вдарили по Київському району Харкова. Авіаудару було завдано близько 15:25.

"Пошкоджено будівлю закладу вищої освіти. Дістав поранення 67-річний охоронець, його госпіталізовано до лікарні", - розповіли у прокуратурі.

"За попередніми даними, ворог застосував по місту ФАБ-500 з УМПК", - додали там.

Відкрито провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

  • У ніч на 9 серпня російська окупаційна армія атакувала чотири населені пункти Харківської області. Унаслідок цього постраждали 5 цивільних, зафіксовано руйнування будинків.
Теги:
Новини
Харків
окупанти
Харківщина
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