Окупанти атакували Харків та область: є загиблий і поранений, пошкоджено будівлю вишу
Удень 9 серпня російська окупаційна армія атакувала Харків та область, унаслідок чого загинув мирний мешканець, ще один дістав поранення
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"За даними слідства, 9 серпня близько 15:20 ЗС РФ здійснили обстріл с. Ізюмське Борівської СТГ. Загинув 76-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.
Також окупанти вдарили по Київському району Харкова. Авіаудару було завдано близько 15:25.
"Пошкоджено будівлю закладу вищої освіти. Дістав поранення 67-річний охоронець, його госпіталізовано до лікарні", - розповіли у прокуратурі.
"За попередніми даними, ворог застосував по місту ФАБ-500 з УМПК", - додали там.
Відкрито провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- У ніч на 9 серпня російська окупаційна армія атакувала чотири населені пункти Харківської області. Унаслідок цього постраждали 5 цивільних, зафіксовано руйнування будинків.
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