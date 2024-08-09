Окупанти атакували Харків та область: є загиблий і поранений, пошкоджено будівлю вишу

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 9 серпня близько 15:20 ЗС РФ здійснили обстріл с. Ізюмське Борівської СТГ. Загинув 76-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти вдарили по Київському району Харкова. Авіаудару було завдано близько 15:25.



"Пошкоджено будівлю закладу вищої освіти. Дістав поранення 67-річний охоронець, його госпіталізовано до лікарні", - розповіли у прокуратурі.

"За попередніми даними, ворог застосував по місту ФАБ-500 з УМПК", - додали там.

Відкрито провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).