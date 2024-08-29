Окупанти атакували Новоосинове на Харківщині: постраждали четверо цивільних

Про це інформує Харківська ОВА.

Зазначається, що окупанти завдали удару по населеному пункту близько 16:00.

Внаслідок ворожої атаки зайнялася пожежа, яка охопила приватний житловий будинок, господарську споруду та автомобіль.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали четверо людей - чоловік 65 років та три жінки 83 років, 65 років та 73 років.

Дві жінки з вибуховим пораненням госпіталізовані. Інші, попри отримані травми, від госпіталізації відмовилися.

В ОВА уточнили, що окупанти для удару використали реактивні системи залпового вогню.