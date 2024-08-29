Окупанти атакували Новоосинове на Харківщині: постраждали четверо цивільних
Серед дня четверга, 29 серпня, російські окупанти завдали удару по селу Новоосинове Куп'янської громади Харківської області. У результаті атаки поранень зазнали четверо людей
Про це інформує Харківська ОВА.
Зазначається, що окупанти завдали удару по населеному пункту близько 16:00.
Внаслідок ворожої атаки зайнялася пожежа, яка охопила приватний житловий будинок, господарську споруду та автомобіль.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали четверо людей - чоловік 65 років та три жінки 83 років, 65 років та 73 років.
Дві жінки з вибуховим пораненням госпіталізовані. Інші, попри отримані травми, від госпіталізації відмовилися.
В ОВА уточнили, що окупанти для удару використали реактивні системи залпового вогню.
- Днем раніше російські терористи обстріляли центр Купʼянська Харківської області - постраждала 21 людина.
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