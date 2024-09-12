Окупанти атакували прикордоння Сумщини двома авіабомбами: загинула жінка

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.

"За даними слідства, 12 вересня 2024 року близько 15:40, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога загинула 41-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: t.me/prokuraturasumy