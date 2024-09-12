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Окупанти атакували прикордоння Сумщини двома авіабомбами: загинула жінка

Юлія Юліна
12 вересня, 2024 четвер
17:44
Війна з Росією на фото наслідки обстрілу Сумщини

Російські окупанти 12 вересня скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району Сумщини, внаслідок чого загинула жінка

Зміст

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.

"За даними слідства, 12 вересня 2024 року близько 15:40, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога загинула 41-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: t.me/prokuraturasumy

 
  • Російська армія 6 вересня скинула три авіабомби на цивільну інфраструктуру прикордоння Сумщини. Внаслідок атаки загинула жінка, серед шістьох поранених було двоє неповнолітніх.
Теги:
Новини
Україна
Сумщина
окупанти
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