Окупанти атакували КАБами Сумщину: є загибла, серед поранених двоє неповнолітніх

Про це інформує Сумська обласна прокуратура.

Внаслідок ворожої атаки на Краснопілля за медичною допомогою звернувся також 16-річний юнак. Відтак станом на 18:50, загинула 66-річна жінка, пʼятеро отримали поранення, серед них двоє неповнолітні.

Раніше у прокуратурі повідомляли, що 6 вересня близько 15:00 росіяни, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району.

У результаті ворожої атаки у власному будинку загинула 66-річна жінка. Ще чотирьох людей поранено, серед них 15-річна дівчина. Крім того, пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).