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Оновлено

Окупанти атакували КАБами Сумщину: є загибла, серед поранених двоє неповнолітніх

Юлія Лаврук
6 вересня, 2024 п'ятниця
19:35
Війна з Росією

Російська армія вдень 6 вересня скинула три авіабомби на цивільну інфраструктуру прикордоння Сумщини. Внаслідок атаки загинула жінка, серед п'ятьох поранених є двоє неповнолітніх

Зміст

Про це інформує Сумська обласна прокуратура.

Внаслідок ворожої атаки на Краснопілля за медичною допомогою звернувся також 16-річний юнак. Відтак станом на 18:50, загинула 66-річна жінка, пʼятеро отримали поранення, серед них двоє неповнолітні.

Раніше у прокуратурі повідомляли, що 6 вересня близько 15:00 росіяни, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району.

У результаті ворожої атаки у власному будинку загинула 66-річна жінка. Ще чотирьох людей поранено, серед них 15-річна дівчина. Крім того, пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Удень 4 вересня російська окупаційна армія завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі на прикордонні Сумської області, внаслідок чого постраждали 4 людини.

Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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