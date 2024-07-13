Окупанти атакували селище на околиці Харкова: є поранений
Російські окупанти вдень 13 липня вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі. Відомо про одного пораненого
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі. Осколкове поранення отримав чоловік 24 років", - написав Синєгубов.
Очільник ОВА також додав, що наразі триває огляд місця влучання.
- У суботу, 13 липня, російська армія обстріляла населені пункти Куп’янського району Харківської області, в результаті чого жінка дістала поранення, а також горіло відділення Нової пошти.
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