Окупанти атакували з дрона Антонівку на Херсонщині: травмовано жінку
Вранці 31 жовтня російські окупанти атакували з БпЛА Антонівку, що на Херсонщині, внаслідок чого було травмовано жінку
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 07:00 окупанти атакували з БпЛА Антонівку. Через скидання вибухівки з дрона 77-річна жінка дістала вибухову травму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Ввечері середи, 30 жовтня, російська окупаційна армія обстріляла Новокаїри, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки було поранено чоловіка.
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