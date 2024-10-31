Окупанти атакували з дрона Антонівку на Херсонщині: травмовано жінку

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 07:00 окупанти атакували з БпЛА Антонівку. Через скидання вибухівки з дрона 77-річна жінка дістала вибухову травму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.