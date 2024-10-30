Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни обстріляли Новокаїри на Херсонщині: поранено чоловіка

Росіяни обстріляли Новокаїри на Херсонщині: поранено чоловіка

Катерина Ганжа
30 жовтня, 2024 середа
22:57
Війна з Росією Херсонська область

Ввечері середи, 30 жовтня, російська окупаційна армія обстріляла Новокаїри, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка

Зміст

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Близько восьмої години вечора окупанти вкрили вогнем Новокаїри. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав чоловік 1974 року народження. В нього - вибухова травма, контузія, а також поверхневі уламкові поранення ніг", - йдеться у повідомленні. 

Медики надали потерпілому необхідну допомогу, додали в ОВА.

  • РФ обстріляла Херсон і передмістя. Унаслідок атак постраждала жінка. Також ворог влучив у комунальне транспортне підприємство. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
Читайте також:
атака БПЛА на університет спецназу в Чечні
Автор Тетяна Нижник
29 жовтня, 2024 вiвторок
У Defense Express припустили, що атака БПЛА на університет спецназу в Чечні може бути наслідком внутрішнього конфлікту в РФ
Автор Ксенія Золотова
30 жовтня, 2024 середа
Завод німецького концерну Rheinmetall в Україні відреагував на погрози Пєскова
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
29 жовтня, 2024 вiвторок
Яку допомогу Україні може надати Південна Корея, поки військові КНДР тренуються на полігонах РФ. Колонка Сергія Згурця
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 44.52
    Продаж 45.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
30 жовтня
23:57
Олександр Зінченко, Арсенал
Зінченко вперше зі серпня зіграв у стартовому складі "Арсенала"
23:54
Оновлено
удар КАБ. Харків
Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Харкові: щонайменше 15 поранених
23:38
Михайло Мудрик (праворуч)
"Челсі" з Мудриком програв "Ньюкаслу" та вибув з Кубка ліги
23:22
атака РФ, Селидове
Росія окупувала Селидове, Вишневе та Зоряне, - DeepState
23:03
новини Заходу України
Усі культурні інституції отримають менше коштів у 2025 році, - нардепка Кравчук
22:57
Сергій Никифоров
Україна готує план, який презентують на другому Саміті миру
22:36
Ллойд Остін
Перевдягнених у російську форму військових КНДР перекинули в Курську область, - Остін
22:31
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггер підтримав Гарріс та розкритикував Трампа
22:15
Оновлено
Динамо, Владислав Ванат
Кубок України: результати всіх матчів 1/8 фіналу
22:11
міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен
Міністр оборони Південної Кореї запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу
22:04
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 30 жовтня
21:36
місто Дніпро
Росіяни атакували Дніпро: поранення отримав 14-річний підліток
21:24
Оновлено
Покровськ
Усе місто не блокуватимуть: в МВА уточнили інформацію щодо підготовки Покровська до оборони
21:07
новини Львівщини
Окупанти здійснили масований ракетний обстріл Одещини
21:01
Верховна Рада
Нардепка Кравчук: законопроєкт про охорону культурної спадщини не матиме норму про виключну роль товариства міністра часів Януковича
20:54
Андрій Єрмак
Єрмак у Канаді обговорив питання повернення полонених і викрадених РФ дітей з представницею МЗС ОАЕ
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Особливості нічної атаки "шахедами" на столицю, реалістичність Плану перемоги Зеленського та ракети Tomahawk. Колонка Сергія Згурця
20:52
Оновлено
грузія
У Грузії почали розслідувати можливі фальсифікації на виборах парламенту, Зурабішвілі відмовилася йти на допит
20:32
Ексклюзив
окупанти в Криму
Російська система управління військом ефективніша за нашу, - нардеп Костенко
20:29
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Фʼюрі пообіцяв "менше клоунади" перед реваншем з Усиком
20:13
Євгенія Кравчук
Частину переданих заморожених коштів РФ можна буде витратити на ОПК, - нардепка Кравчук
20:05
Ярослав Железняк
Проєкт держбюджету на 2025 рік не передбачає збільшення податків, – Железняк
20:04
OPINION
Полум'я відігріє пам'ять
20:01
Україна ЄС
Україна може вступити до ЄС упродовж наступних 5 років, – єврокомісар
19:53
Оновлено
Куп'янськ
РФ обстріляла Куп'янськ і район: загинула людина, серед поранених – двоє правоохоронців
19:47
Джо Байден
Байдена просять дозволити Польщі збивати ракети над Україною
19:47
Правоохоронці затримали поплічників РФ, які підпалили відділення Укрпошти та релейні шафи Укрзалізниці
19:40
Продукти для військових
Міноборони анонсувало оновлення й розширення асортименту сухпайків для військових
19:26
Робота агента "Атеш"
Агент "Атеш" проник у командний пункт 37-ї бригади РФ
19:02
У Нідерландах відкрилася масштабна виставка про війну Росії проти України, яка містить дитячі історії, підкріплені особистими речами
19:01
Оновлено
Енергетика
FT написала про нібито переговори між Україною та РФ щодо припинення ударів по енергооб'єктах. В ОП і Кремлі прокоментували
18:31
Україна ЄС
Вступ до ЄС: Єврокомісія готова відкрити перші кластери з Україною у 2025 році
18:15
Ексклюзив
знищений російський танк Т-72
На Лиманському напрямку втрати ворога в техніці становлять 37 до 1, - командир 97-го батальйону 60-ї ОМБр "Рост"
18:10
Ексклюзив
"Деякі виробничі потужності Росія ховає в цивільних містах": авіаексперт Храпчинський
18:08
санкції США
США запровадили санкції за причетність до постачання технологій та обладнання росіянам
18:04
Ексклюзив
військові РФ
Частина північнокорейців намагається дезертирувати, - військовий експерт Жмайло
18:03
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "Рамштайн", який пройде найближчими тижнями
18:01
OPINION
У жовтні 2024-го повітря пахне свободою
17:37
обстріл сумщини
РФ ударила по кладовищу на Сумщині: загинула жінка, є поранений
17:22
радбез ООН
Сьогодні ввечері Радбез ООН обговорить залучення військових КНДР у війну проти України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV