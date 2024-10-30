Росіяни обстріляли Новокаїри на Херсонщині: поранено чоловіка
Ввечері середи, 30 жовтня, російська окупаційна армія обстріляла Новокаїри, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько восьмої години вечора окупанти вкрили вогнем Новокаїри. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав чоловік 1974 року народження. В нього - вибухова травма, контузія, а також поверхневі уламкові поранення ніг", - йдеться у повідомленні.
Медики надали потерпілому необхідну допомогу, додали в ОВА.
- РФ обстріляла Херсон і передмістя. Унаслідок атак постраждала жінка. Також ворог влучив у комунальне транспортне підприємство.
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