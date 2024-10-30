РФ обстріляла Херсон і передмістя: в Антонівці поранена жінка, в місті не курсують тролейбуси

Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Зазначається, що вночі окупанти атакували територію одного з комунальних транспортних підприємств Херсонської міської ради. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені будівлі та кілька одиниць транспорту - автобуси та вантажні автомобілі.

Також у місті тимчасово не працюють тролейбуси. Через обстріл було пошкоджено контактну мережу.

Водночас зранку ворог атакував Антонівку. Внаслідок атаки зазнала тілесних ушкоджень 55-річна жінка. Її ушпиталено з мінно-вибуховою травмою, відкритим переломом ноги та множинними осколковими пораненнями.