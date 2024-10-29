РФ зранку вбила чоловіка та поранила 7 людей у Херсоні

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Близько 08:45 російські війська атакували Дніпровський район Херсона.

Унаслідок цього 62-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав поранення несумісні з життям. Також відомо про 7 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Дніпровського району. Наразі вони всі доправлені до лікарні.