РФ зранку вбила чоловіка та поранила 7 людей у Херсоні
Уранці 29 жовтня російська окупаційна армія атакувала Херсон. Через ворожі удари загинув чоловік, поранення отримали щонайменше 7 людей
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Близько 08:45 російські війська атакували Дніпровський район Херсона.
Унаслідок цього 62-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав поранення несумісні з життям. Також відомо про 7 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Дніпровського району. Наразі вони всі доправлені до лікарні.
- У ніч проти 29 жовтня російська армія завдала ударів по житлових будинках у Станіславі на Херсонщині. Через це постраждали 4 людини, зокрема дві дитини.
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