Окупанти вночі гатили по житлових будинках на Херсонщині: серед постраждалих двоє дітей

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що внаслідок російського удару постраждали 8-річний та 14-річний хлопці. У них діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження. Стан дітей медики оцінюють як середньої тяжкості.

Також через ворожий обстріл 44-річна жінка дістала контузію, закриту черепно-мозкову травму, вивих плеча та поранення ноги. У 51-річного чоловіка - вибухова травма і контузія.

"Наразі усі потерпілі перебувають у лікарнях. Вони – під наглядом наших медиків, отримують усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.