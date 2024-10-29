Окупанти вночі гатили по житлових будинках на Херсонщині: серед постраждалих двоє дітей
У ніч проти 29 жовтня російська армія задала ударів по житлових будинках у Станіславі на Херсонщині. Через це постраждали 4 людини, зокрема дві дитини
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що внаслідок російського удару постраждали 8-річний та 14-річний хлопці. У них діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження. Стан дітей медики оцінюють як середньої тяжкості.
Також через ворожий обстріл 44-річна жінка дістала контузію, закриту черепно-мозкову травму, вивих плеча та поранення ноги. У 51-річного чоловіка - вибухова травма і контузія.
"Наразі усі потерпілі перебувають у лікарнях. Вони – під наглядом наших медиків, отримують усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
- Увечері понеділка, 28 жовтня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та ракети. У Кривому Розі після вибухів є загинув чоловік, 14 людей постраждали. У Києві 6 постраждалих.
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