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Головна Війна з Росією Окупанти досягли піку своїх наступальних можливостей на Покровському напрямку, - військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади
Ексклюзив

Окупанти досягли піку своїх наступальних можливостей на Покровському напрямку, - військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади

Віталій Бесараб
20 вересня, 2024 п'ятниця
15:31
Війна з Росією ЗСУ

Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь" повідомив, що в окупантів не вистачає сил та засобів одночасно проводити наступ у напрямку Покровська, Мирнограда та Селидового

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З моїх власних спостережень та думок, окупаційна російська армія вже не може підіймати рівень наступальних дій на Покровському напрямку. Вони вже видали все, що можуть на цьому напрямку. Зараз вони концентрують свої сили південніше від Покровська, зокрема, на Курахівському напрямку. А також південніше міста Селидове. Втім, й у зоні відповідальності нашої бригади також тривають досить інтенсивні наступальні дії противника", - повідомив військовослужбовець.

За словами військовослужбовця, хоча окупанти й намагаються підтримувати інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку, сил та засобів для одночасного наступу на трьох напрямках в них не вистачає.

"Окупанти не можуть з однаковою інтенсивністю наступати по центру Очеретинського виступу, з лівого й з правого флангів. Фактично в них немає сил та засобів одночасно атакувати в напрямку Покровська, Мирнограда та Селидового. А також південніше на Гірник та Українськ. Одночасно вони цього вже робити не можуть. В них для цього не вистачає сил та засобів", - наголосив він.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Покровськ
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