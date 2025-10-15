Окупанти фактично взяли Покровськ у вогневе кільце, - офіцер ЗСУ Лапін
Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту - навколо міста зосереджено понад 100 тисяч російських військових. Агресор взяв агломерацію у вогневе кільце, що суттєво ускладнило логістику, евакуацію та постачання
Про це в ефірі Еспресо сказав спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін.
"На цей час найнапруженішим є Покровський напрямок, враховуючи те, що навколо Покровська та поблизу цього міста росіяни зосередили понад 100 тисяч збройних сил. Отже, це - найскладніший напрямок на сьогодні. Завдання Путіна - повністю окупувати Донецьку область - нікуди не зникло", - зауважив Лапін.
За словами офіцера ЗСУ, наразі ворог тримає під вогневим контролем фактично всі під'їзди та внутрішні дороги Покровської агломерації. Окупанти фактично взяли місто у вогневе кільце, тобто логістика серйозно порушена.
"Після того, як росіянам вдалося захопити в південній частині відповідні населені пункти, зокрема Удачне, вони, по суті, отримали можливість переривати дорогу Дніпро - Покровськ", - наголосив Лапін.
Спецпризначенець також додав, що наразі значно ускладнилася логістика для евакуації цивільного населення, медичної евакуації, ротації та волонтерських маршрутів.
"У західній частині міста сьогодні окупанти взяли під вогневий контроль низку укріплень. На південному фланзі наші підрозділи діють жорстко, але слід визнати: перевага противника в живій силі, техніці, а особливо - у повітрі, де панує російська авіація та активно застосовуються КАБи, досить сильно нам дошкуляють", - зазначив Лапін.
За добу 14 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 182 бої. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку, де відбулося 69 боїв.
