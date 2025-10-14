Від початку доби на фронті відбулося 113 боїв, 47 - на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

У результаті російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні території України. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Сумської області — Бояро-Лежачі, Нова Гута, Нововасилівка, Бобилівка, Ситне, а також Зоря, Архипівка і Заріччя на Чернігівщині.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано пʼять бойових зіткнень. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув 12 керованих бомб, здійснив 98 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім штурмів противника поблизу Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки. Три бої тривають досі.

На Куп’янському напрямку зафіксовано пʼять атак окупантів в районі населеного пункту Піщане та в напрямку Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили три атаки загарбників в напрямку Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє й Колодязі. Точиться бій.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири штурмові дії загарбників в районах Ямполя, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку від початку доби зафіксовано два боєзіткнення у районах Ступочок та Оріхово-Василівки. Один бій продовжується дотепер.

На Костянтинівському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень у напрямку Костянтинівки та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Воїни ЗСУ відбили п’ять атак, ще два бої тривають до цього часу.

На Покровському напрямку відбулося 47 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони вже відбили 39 наступальних дій, бої продовжуються.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили девʼять штурмів поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка. Бої тривають у чотирьох локаціях.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі наступали поблизу Степового. Авіаційного удару зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.