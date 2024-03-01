Окупанти масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є поранений
Удень 1 березня російська окупаційна армія масовано обстріляла Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого поранено цивільну людину
Про це повідомила пресслужба поліції області.
Обстріл стався близько 11:00. У місті пролунало щонайменше 30 вибухів.
"Пошкоджені приватні будинки. Поранення дістав місцевий житель 1956 року народження", - поінформували правоохоронці.
Зазначається, що на місцях працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
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