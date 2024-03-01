Окупанти скинули авіабомби на житлові будинки на Запоріжжі: загинув чоловік, є поранені
29 лютого російська окупанти скинули керовані авіабомби на три житлові будинки Запорізької області. Унаслідок цього загинув чоловік, є поранені
Про це повідомляє МВС.
"29 лютого ворог завдав авіаудару по одному із сіл Запорізького району. Керовані авіабомби влучили по трьох двоповерховим житловим будинкам. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тільки 1 березня рятувальники ліквідували наслідки авіаудару окупантів.
У результаті атаки загинув чоловік, ще 6 людей отримали поранення.
- Російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів у Запорізькій області. Унаслідок цього загинула жінка, також поранення отримав цивільний.
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