Окупанти скинули авіабомби на житлові будинки на Запоріжжі: загинув чоловік, є поранені

Про це повідомляє МВС.

"29 лютого ворог завдав авіаудару по одному із сіл Запорізького району. Керовані авіабомби влучили по трьох двоповерховим житловим будинкам. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тільки 1 березня рятувальники ліквідували наслідки авіаудару окупантів.

У результаті атаки загинув чоловік, ще 6 людей отримали поранення.