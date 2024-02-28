Росіяни атакували населені пункти на Запоріжжі: є загибла та поранений
Російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів у Запорізькій області. Унаслідок цього загинула жінка, також поранення отримав цивільний
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що від ворожого снаряду у тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району загинула 76-річна жінка.
Водночас ворог завдав удару по прифронтовому Оріхову. Через це поранення отримав 53-річний чоловік.
Загалом протягом доби ворог здійснив 234 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
- Увечері середи, 27 лютого, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку. В Одесі є пошкодження.
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