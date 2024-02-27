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Головна Війна з Росією Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 27 лютого
Оновлено

Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 27 лютого

27 лютого, 2024 вiвторок
22:00
Війна з Росією обстріл, ППО

Ввечері середи, 27 лютого, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку

Про рух "шахедів" Повітряні сили повідомили о 21:27.

"БПЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!", - йдеться у повідомленні.

Ближче до 22:00 ПС зафіксували чергову групу БПЛА з Чорного моря. Рухаються в напрямку Коблево Миколаївської області.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Росія
ППО
Одещина
безпілотник
Військові новини
сирени
повітряна тривога
Чорне море
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