Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 27 лютого
Ввечері середи, 27 лютого, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку
Про рух "шахедів" Повітряні сили повідомили о 21:27.
"БПЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!", - йдеться у повідомленні.
Ближче до 22:00 ПС зафіксували чергову групу БПЛА з Чорного моря. Рухаються в напрямку Коблево Миколаївської області.
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