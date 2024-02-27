Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 27 лютого

Про рух "шахедів" Повітряні сили повідомили о 21:27.

"БПЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!", - йдеться у повідомленні.

Ближче до 22:00 ПС зафіксували чергову групу БПЛА з Чорного моря. Рухаються в напрямку Коблево Миколаївської області.

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