Сили ППО за ніч знищили 11 "шахедів" і 2 російські ракети
Уночі вівторка, 27 лютого, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Повітряним силам вдалося знищити 11 "шахедів" та дві авіаційні ракети РФ
Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Так, цієї ночі окупанти запустили для атаки по Україні балістичні ракети "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, одну протирадіолокаційну - Х-31П із ТОТ Херсонської та Донецької областей та 13 ударних безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ.
Зазначається, що до відбиття повітряної атаки Росії було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті бойової роботи ППО знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.
- Ввечері 26 лютого російська армія запустила по території України кілька груп "шахедів", а також атакувала східні області ракетами. На Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник і дві ракети.
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