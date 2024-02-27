Сили ППО за ніч знищили 11 "шахедів" і 2 російські ракети

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Так, цієї ночі окупанти запустили для атаки по Україні балістичні ракети "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, одну протирадіолокаційну - Х-31П із ТОТ Херсонської та Донецької областей та 13 ударних безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ.

Зазначається, що до відбиття повітряної атаки Росії було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті бойової роботи ППО знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.