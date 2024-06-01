Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти на Херсонщині змушують бюджетників ставати донорами крові для військових РФ

Окупанти на Херсонщині змушують бюджетників ставати донорами крові для військових РФ

1 червня, 2024 субота
12:22
Війна з Росією донор крові

На території тимчасово окупованої Херсонської області колаборанти організували працівників бюджетної сфери для здачі крові на потреби російських військових

Зміст

Про це інформує Центр нацспротиву (ЦНС).

Зазначається, що для цього мобільний комплекс забору донорської крові їздить по районних центрах.

У ЦНС наголошують, що потреба у донорській крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів. 

"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", - додають у Центрі нацспротиву. 

Там також підкреслюють, що зараз на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і в Криму, ворог переповнив усі госпіталі та лікарні своїми пораненими.

За даними Спротиву, кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, адже все більше лікарень Криму переорієнтовуються у військові шпиталі.

  • Нещодавно також повідомлялося, що росіяни на ТОТ до цього примушували здавати кров для окупантів працівників шкіл і дитсадків на ТОТ, а у разі їхньої відмови - погрожували їм штрафами.
Теги:
Суспільство
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
F-16
31 травня, 2024 п'ятниця
"Перші F-16 для ЗСУ вже знищені": російські фейки і маніпуляції за 31 травня
Карта. ATACMS
31 травня, 2024 п'ятниця
Від ATACMS хочеться більшого ефекту, - Згурець про удар по поромах у Керченській протоці
горілка Absolut
30 травня, 2024 четвер
Партизани напоїли отруєною горілкою окупантів у Маріуполі, серед чотирьох померлих є офіцери
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.81
    Продаж 44.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
1 червня
12:45
Оновлено
новини
У Миколаєві пролунав вибух удень 1 червня
12:40
Підозрюваний у вбивстві 12-річної дівчини у Полтаві
Біля Полтави знайшли тіло 12-річної дівчини, яку шукали майже тиждень: поліція затримала підозрюваного
12:19
Ексклюзив
акція рідних та близьких полонених українських захисників у Львові
Чому Україна не може опублікувати кількість полонених або зниклих безвісти: пояснення від журналістки Климик
12:17
Сергій Чемезов – гендиректор російської корпорації «ростех»
Росіяни кажуть, що випробовують наземні дрони з вантажопідйомністю до 250 кг
12:07
OPINION
Андрій Бондар
Російська культура не навчила любити життя
11:39
Оновлено
Балаклія. Харківщина. Обстріл
Росіяни зранку атакували Балаклію на Харківщині: 13 постраждалих, серед них вагітна й діти
11:36
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Армія РФ атакує на 7 напрямках: у Генштабі назвали найгарячіші точки фронту
11:26
Південна та Північна Корея
У Південній Кореї занепокоєні поглибленням військової співпраці Росії з КНДР
11:15
Електроенергія
У трьох регіонах України є відключення світла після масованої атаки РФ: ситуація в енергосистемі на 1 червня
11:02
Ексклюзив
"Я пам'ятаю її ще дитиною": волонтерка Корчинська про парамедикиню "Госпітальєрів" Ірину Цибух
10:54
ЗСУ
На Донеччині біля Часового Яру загинув доброволець з Нідерландів
10:54
електроенергія, шахеди
Через нічну атаку РФ в Україні можуть змінити графіки відключення світла, - Міненерго
10:44
Партизани фіксують переміщення мобільних вогневих груп РФ в окупованому Криму
10:42
вибори Індія
В Індії розпочалось голосування на парламентських виборах: чинний прем'єр Моді претендує на третій термін
10:35
Ексклюзив
обстріл Часів Яр
Ворог б'є з мікрорайону Канал у три сторони: військовий Сазонов про ситуацію в Часовому Ярі
10:31
Оновлено
Російська атака уночі 1 червня
Масований обстріл України: росіяни атакували енергооб'єкти у п'яти областях
10:28
Оновлено
Обстріл Харкова
РФ уночі 31 травня завдала подвійного удару по п'ятиповерхівці в Харкові: кількість жертв зросла до 8
10:25
Ілюстративне фото
"Це була довга та напружена ніч для нашої ППО": Польща про масовану атаку РФ по Україні
10:15
Ексклюзив
Сергій Братчук
Війна йде проти кожного з нас: Братчук розповів, за яких умов в Україні настане мир
10:11
Обстріл РФ 1 червня 2024 року
"Головна мета Росії - нормалізувати терор": Зеленський відреагував на нічну атаку РФ
10:04
OPINION
Павло Вернівський
Про небезпеку неспішності
09:43
ЗСУ, мобілізація
На Черкащині невідомі кинули вибухівку у двір працівника ТЦК
09:36
окупанти Маріуполь
"Україна зупинила Росію": у Білому домі вважають травневий наступ росіян на Харківщину провальним
09:31
ЗСУ
В ISW оцінили, скільки квадратних кілометрів РФ захопила з початку 2024 року
09:15
Донецька область. Обстріл
РФ за добу завдала понад 1700 ударів по Донеччині: двоє загиблих, 8 поранених
09:15
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 81 повітряну ціль ворога
09:08
Огляд
Золоті лисенята, українські чипси й детективний квест – 5 книг про любов і війну
08:52
Оновлено
море військовий корабель
Росія вивела у Чорне море 4 кораблі, серед них 2 ракетоносії
08:47
Єнс Столтенберг
Грузія залишається партнером НАТО, попри закон про "іноагентів", - Столтенберг
08:36
поле, пшениця, зерно
Росіяни вивезли 170 тис. тонн пшениці з окупованої Луганщини, - ОВА
08:03
OPINION
Володимир В'ятрович
Мусимо берегти наших захисників, бо таких держава не виростить швидко
07:51
Окупанти зранку вдарили по Дніпропетровщині: серед чотирьох постраждалих 7-річна дитина
07:31
Анонс
Джуд Беллінгем, Реал, Ла Ліга
"Боруссія" - "Реал": де та коли дивитись фінал Ліги чемпіонів
07:23
втрати окупантів
Армія РФ за добу в Україні втратила 12 танків, 44 артсистеми і понад 1100 військових
06:56
Німеччина уряд
Для боротьби з БПЛА: Німеччина передасть Молдові додаткові БТР і системи ППО
06:23
Джо Байден
Байден: ХАМАС більше не становить великої загрози для Ізраїлю
05:37
Літак. авіація, Польща
Польща підняла в небо військові літаки через атаку РФ по Україні
04:52
Міністерство оборони України
Міноборони розпочало пілотний проєкт із реабілітації військових. Першочергові задачі
03:53
Джо Байден
"Ніхто не може бути вищим за закон": Байден про рішення суду визнати Трампа винним у справі про підкуп порнозірки
03:14
Tesla авто
У США Tesla відкликає понад 125 тис. авто. Причина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV