Окупанти на Херсонщині змушують бюджетників ставати донорами крові для військових РФ

Про це інформує Центр нацспротиву (ЦНС).

Зазначається, що для цього мобільний комплекс забору донорської крові їздить по районних центрах.

У ЦНС наголошують, що потреба у донорській крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів.

"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", - додають у Центрі нацспротиву.

Там також підкреслюють, що зараз на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і в Криму, ворог переповнив усі госпіталі та лікарні своїми пораненими.

За даними Спротиву, кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, адже все більше лікарень Криму переорієнтовуються у військові шпиталі.