Окупанти на Херсонщині змушують бюджетників ставати донорами крові для військових РФ
На території тимчасово окупованої Херсонської області колаборанти організували працівників бюджетної сфери для здачі крові на потреби російських військових
Про це інформує Центр нацспротиву (ЦНС).
Зазначається, що для цього мобільний комплекс забору донорської крові їздить по районних центрах.
У ЦНС наголошують, що потреба у донорській крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів.
"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", - додають у Центрі нацспротиву.
Там також підкреслюють, що зараз на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і в Криму, ворог переповнив усі госпіталі та лікарні своїми пораненими.
За даними Спротиву, кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, адже все більше лікарень Криму переорієнтовуються у військові шпиталі.
- Нещодавно також повідомлялося, що росіяни на ТОТ до цього примушували здавати кров для окупантів працівників шкіл і дитсадків на ТОТ, а у разі їхньої відмови - погрожували їм штрафами.
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