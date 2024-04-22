На ТОТ працівників шкіл і дитсадків погрозами змушують здавати кров для військових РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що державні установи окупантів на ТОТ отримали план зі здачі крові для працівників. Проте водночас росіяни залучали до такої акції робітників шкіл і дитсадків, обіцяючи за участь грошову винагороду й вихідні. У разі відмови - ворог погрожував людям штрафними санкціями.

"Центр національного спротиву зауважує, що всі, хто допомагає ворогу проводити такі дії понесуть відповідальність після деокупації нашої землі", - акцентують у повідомленні.