На ТОТ працівників шкіл і дитсадків погрозами змушують здавати кров для військових РФ, - Спротив
Росіяни на тимчасово окупованих українських територіях організували здачу крові на потреби для своїх військових. До цього примушувли працівників шкіл і дитсадків, а у разі їхньої відмови - росіяни погрожували їм штрафами
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що державні установи окупантів на ТОТ отримали план зі здачі крові для працівників. Проте водночас росіяни залучали до такої акції робітників шкіл і дитсадків, обіцяючи за участь грошову винагороду й вихідні. У разі відмови - ворог погрожував людям штрафними санкціями.
"Центр національного спротиву зауважує, що всі, хто допомагає ворогу проводити такі дії понесуть відповідальність після деокупації нашої землі", - акцентують у повідомленні.
- 21 квітня повідомлялось, що так звана влада на тимчасово окупованих територіях віддає землі, власники яких відмовилися співпрацювати з ворогом, тим фермерам, які перереєструвалися за російськими стандартами.
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