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Окупанти облаштовують новий госпіталь у Молочанську поблизу Токмака: інформують партизани

Анатолій Буряк
9 листопада, 2024 субота
19:33
Війна з Росією Окупанти облаштовують новий госпіталь у Молочанську поблизу Токмака

Російські війська зайняті облаштування польового шпиталю у тимчасово окупованому місті Молочанськ Запорозької області, що неподалік від Токмака, який є важливим з транспортної точки зору

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Інформацію про це 9 листопада 2024 року поширив український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам"), що діє на Приазов'ї.

"Рашисти облаштовують військовий шпиталь на 300 місць в окупованому місті Молочанськ Запорізької області. Госпіталь створюється на базі комунального некомерційного підприємства "Молочанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Молочанської міської ради", - йдеться у повідомленні.

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"Окупанти продовжують налагоджувати медичне забезпечення, одночасно посилюючи наступальні дії", - наголошують партизани.

Наприкінці жовтня "СРОК" сповіщав про три нових медичних стабілізаційних пунктів армії РФ на Запорізькому напрямку.

  • Як вже повідомлялось, однієї з головних умов перемовин з Україною російський диктатор Володимир Путін називає, серед іншого, й повний контроль над Запорізькою областю та містом Запоріжжя.
Теги:
Новини
Запоріжжя
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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