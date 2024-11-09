Окупанти облаштовують новий госпіталь у Молочанську поблизу Токмака: інформують партизани

Інформацію про це 9 листопада 2024 року поширив український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам"), що діє на Приазов'ї.

"Рашисти облаштовують військовий шпиталь на 300 місць в окупованому місті Молочанськ Запорізької області. Госпіталь створюється на базі комунального некомерційного підприємства "Молочанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Молочанської міської ради", - йдеться у повідомленні.

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"Окупанти продовжують налагоджувати медичне забезпечення, одночасно посилюючи наступальні дії", - наголошують партизани.

Наприкінці жовтня "СРОК" сповіщав про три нових медичних стабілізаційних пунктів армії РФ на Запорізькому напрямку.