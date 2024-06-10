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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти обстріляли КАБами село в Запорізькій області: троє поранених

Окупанти обстріляли КАБами село в Запорізькій області: троє поранених

10 червня, 2024 понедiлок
19:28
Війна з Росією

10 червня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по селу Цвіткове у Запорізькій області, в результаті чого троє людей дістали поранення

Зміст

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

"Троє людей поранені через атаку ворога по селу Цвіткове", - написав він.

За словами очільника ОДА, чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди.

Троє мешканців дістали осколкові поранення. Лікарі надають їм допомогу.

  • 10 червня російська армія тричі обстріляла Харків керованими авіабомбами. В гаражному кооперативі сталася пожежа, є інформація про поранених. Пошкоджені приватні будинки, там під завалами можуть бути люди.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Запорізька область
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