Окупанти обстріляли середмістя Херсона: є постраждалі
Зранку 25 жовтня російські окупанти обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали травми
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко і Херсонська ОВА.
Зазначається, що під ворожим ударом опинився багатоквартирний будинок.
"Внаслідок цієї ворожої атаки отримали тілесні ушкодження двоє людей – жінка 64 років та 72-річний чоловік. В обох постраждалих вибухова травма. У жінки також уламкові поранення ніг. У чоловіка – контузія та черепно-мозкова травма", - зазначив Роман Мрочко.
Медики надали пораненим необхідну допомогу на місці.
- У понеділок, 21 жовтня, російська армія скинула вибухівку з дрона на автомобіль швидкої допомоги у Херсоні, внаслідок чого поранення дістали двоє медиків.
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