Окупанти обстріляли середмістя Херсона: є постраждалі

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко і Херсонська ОВА.

Зазначається, що під ворожим ударом опинився багатоквартирний будинок.

"Внаслідок цієї ворожої атаки отримали тілесні ушкодження двоє людей – жінка 64 років та 72-річний чоловік. В обох постраждалих вибухова травма. У жінки також уламкові поранення ніг. У чоловіка – контузія та черепно-мозкова травма", - зазначив Роман Мрочко.

Медики надали пораненим необхідну допомогу на місці.