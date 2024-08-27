Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікопольщину: загинув чоловік
Російська армія у вівторок, 27 серпня, обстріляла з РСЗВ "Град" Марганець на Нікопольщині, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Марганці Нікопольського району загинула людина. Ворог обстріляв місто з РСЗВ "Град"", - написав Лисак.
За його словами, внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік. Також через обстріл знищений гараж.
- Російська окупаційна армія у вівторок, 27 серпня, атакувала Херсон та Новоолександрівку в області за допомогою БПЛА та артилерії, внаслідок чого три людини отримали поранення.
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