Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами: є поранені, пошкоджені будинки

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Окупанти близько 7:00 ранку атакували Новоолександрівку Бериславського району артилерією та дронами. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше три житлові будинки.

"Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє місцевих жителів, які перебували на вулиці. 69-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення черева. У 72-річної жінки - вибухова травма, уламкові поранення ніг та забій плеча", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.