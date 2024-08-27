Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами: є поранені, пошкоджені будинки
Російська окупаційна армія у вівторок, 27 серпня, атакувала Новоолександрівку на Херсонщині за допомогою БПЛА та артилерії, внаслідок чого дві людини отримали поранення
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Окупанти близько 7:00 ранку атакували Новоолександрівку Бериславського району артилерією та дронами. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше три житлові будинки.
"Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє місцевих жителів, які перебували на вулиці. 69-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення черева. У 72-річної жінки - вибухова травма, уламкові поранення ніг та забій плеча", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- Увечері 26 серпня Росія запустила ударні дрони та рекети по території України: у Кривому Розі окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також є жертви у Запорізькій області.
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