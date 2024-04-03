Окупанти перейдуть в наступ в другій половині 2024 року, - військовий експерт Коваленко

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Якщо говорити про можливості російських окупаційних військ, то протягом 2024 року вони дійсно планують перейти в наступ. Ймовірно, у другій половині року. Те, що ми сьогодні можемо спостерігати біля Часового Яру, ще не пік їхніх наступальних можливостей. Саме на другу половину 2024 року вони планують влаштувати як мінімум дві наступальні операції - на Часів Яр та Купʼянськ. Другорядною ціллю для них буде лінія від Марʼїнки на Вугледар. Також вони спробують просуватись в Запорізькій області. Зокрема, в районі Роботиного", - розповів Коваленко.



Експерт також пояснив, що зараз окупанти намагаються створити буфер безпеки для своїх військ біля Іванівського.



"Сьогодні окупанти біля Часового Яру намагаються сформувати умови для великого наступу. Зокрема, захоплення Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Особливо це стосується Кліщіївки та Андріївки, адже таким чином вони намагаються створити для себе буфер безпеки для свого південного флангу з Іванівського", - додав він.

28 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року.

30 березня ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман припустив, що наступ РФ може початися у квітні, для переміщення військ росіянам потрібно максимум тиждень.