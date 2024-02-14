Окупанти під час боїв намагаються застосовувати "радянську теорію глибокого бою", - ISW
Росія намагається відновити маневр на полі бою за допомогою "радянської теорії глибокого бою", проте вони не можуть реалізувати її через сучасні можливості України
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що окупанти намагаються застосувати "радянську теорію глибокого бою" для оперативного планування, щоб швидко прорвати українську оборону, проте їм не вдається зробити це.
Припускається що російська армія могла б відновити маневр на полі бою, якщо вона зможе успішно спланувати та здійснити оперативні кампанії, використовуючи теорію глибокого бою. Українські сили також могли б використати глибоку теорію бою, щоб "відновити маневр на полі бою на свою користь, якби західні партнери належним чином забезпечили їх ресурсами".
За словами оглядача, нинішні обмежені можливості російських військ, зокрема у веденні ефективного контрбатарейного вогню, ураженні цілей на операційній глибині, приховуванні зосередження сил від ворога та боротьбі з українським технологічним паритетом, заважають їм досягти необхідного оперативного рівня раптовості та прорвати українські рубежі.
Довідка. Теорія глибокого бою - це продукт радянського оперативного мистецтва, розроблений у 1920-1930-х роках, який був покликаний відновити маневр на полі бою після Першої світової війни.
Це передбачає взаємодію з противником на декількох фронтах і в глибині на тактичному та оперативному рівнях шляхом повітряних та артилерійських атак. Теорія глибокого бою передбачає, що успішне оперативне планування, що містить послідовні плани операцій, щоб запобігти відновленню цілісних оборонних позицій ворога після проникнення.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на війні розпочалась нова стадія, а Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.88 Купівля 37.88Продаж 38.46
- EUR Купівля 40.82Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе