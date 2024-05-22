Окупанти під виглядом піонерських таборів будують у РФ фільтраційні "будинки" для українців, - Спротив
Загарбники розпочали у Росії будівництво фільтраційних "модульних будинків" для українців під виглядом дитячих піонерських таборів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"У Поволжі на Росії розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів. Це швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні "відвідувачів", - зазначає ЦНС.
У повідомленні акцентується, що Москва будує систему таких таборів від початку окупації України. У фільтраційних зонах ворог перевіряє українців на лояльність окупаційній владі РФ. Водночас завдяки таборам загарбники намагаються створити базу даних населення ТОТ.
За інформацією Спротиву, особливо жорсткі перевірки мешканців тимчасово окупованих територій та фільтраційні заходи фіксуються на півдні України.
- 15 травня активісти руху "Жовта стрічка" зафіксували, що в тимчасово окупованому Криму росіяни перевіряють особисті дані на блок-постах через спеціальне програмне забезпечення.
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