Росіяни знову шукають "проукраїнськи налаштоване населення" у Криму, перевіряють переписки, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Перевірками займаються представники ДПС разом із ФСБ. Вони перевіряють автомобілі на блок-постах, а також телефони - шукають проукраїнськи налаштоване населення.

"У представників силових структур наявні спеціальні програми, які можуть скачувати усі переписки та дані з телефонів", - застерігають активісти.