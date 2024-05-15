Росіяни знову шукають "проукраїнськи налаштоване населення" у Криму, перевіряють переписки, - "Жовта стрічка"
Активісти руху "Жовта стрічка" зафіксували, що в тимчасово окупованому Криму росіяни перевіряють особисті дані на блок-постах через спеціальне програмне забезпечення
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Перевірками займаються представники ДПС разом із ФСБ. Вони перевіряють автомобілі на блок-постах, а також телефони - шукають проукраїнськи налаштоване населення.
"У представників силових структур наявні спеціальні програми, які можуть скачувати усі переписки та дані з телефонів", - застерігають активісти.
- 7 квітня повідомлялось, що у тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську Херсонської області російські окупанти шукають людей, які співпрацюють із Силами оборони.
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