Росіяни проводять вибіркові обшуки у Генічеську та Скадовську, - рух "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Зазначається, що в цих містах загарбники проводять вибіркові обшуки. Окрім пошуку осіб, які допомагають ЗСУ, під час обшуків уточнюють наявність чоловіків від 18 років.

Активісти закликали усіх бути дуже обережними та не тримати ніяких даних у телефоні, відписатись від проукраїнських Telegram-каналів у критичний час.