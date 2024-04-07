Росіяни проводять вибіркові обшуки у Генічеську та Скадовську, - рух "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську Херсонської області російські окупанти шукають людей, які співпрацюють із Силами оборони
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Зазначається, що в цих містах загарбники проводять вибіркові обшуки. Окрім пошуку осіб, які допомагають ЗСУ, під час обшуків уточнюють наявність чоловіків від 18 років.
Активісти закликали усіх бути дуже обережними та не тримати ніяких даних у телефоні, відписатись від проукраїнських Telegram-каналів у критичний час.
- 6 квітня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині патрулюють групи озброєних осіб, які перевіряють кожний будинок у пошуку чоловіків для примусової мобілізації.
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