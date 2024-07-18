Окупанти планують створити на ТОТ "хуторські та міські козачі товариства", - голова Запорізької ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що залучення до так званої охорони правопорядку ознчає фільтрацію у населених пунктах, а далі, за його словами, приведе і до служби у ворожій армії.

"Збільшують кількість "ополченців". Але оскільки місцеві не поспішають поповнити їх ряди, то ворог формує загони бойовиків з територій, окупованих у 2014 році. За повідомленнями Центру Нацспротиву, головне завданням таких незаконних збройних формувань - контроль за мешканцями ТОТ", - каже голова ОВА.

За словами Федорова, добровільна служба в ворожій армії - це злочин, за який винних буде покарано. Водночас людина, яку мобілізували примусово, є постраждалою і не нестиме покарання.