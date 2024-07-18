Окупанти планують створити на ТОТ "хуторські та міські козачі товариства", - голова Запорізької ОВА
Окупанти анонсують створення на тимчасово окупованих територіях "хуторських та міських козачих товариств", членів яких залучатимуть до "охорони правопорядку"
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що залучення до так званої охорони правопорядку ознчає фільтрацію у населених пунктах, а далі, за його словами, приведе і до служби у ворожій армії.
"Збільшують кількість "ополченців". Але оскільки місцеві не поспішають поповнити їх ряди, то ворог формує загони бойовиків з територій, окупованих у 2014 році. За повідомленнями Центру Нацспротиву, головне завданням таких незаконних збройних формувань - контроль за мешканцями ТОТ", - каже голова ОВА.
За словами Федорова, добровільна служба в ворожій армії - це злочин, за який винних буде покарано. Водночас людина, яку мобілізували примусово, є постраждалою і не нестиме покарання.
- 18 липня повідомлялося, що російські окупанти відправили ще 91 дитину із тимчасово захопленої частини Луганської області до волгоградського центру "Воїн" на зміну "Час юних героїв".
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