Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти планують створити на ТОТ "хуторські та міські козачі товариства", - голова Запорізької ОВА

Окупанти планують створити на ТОТ "хуторські та міські козачі товариства", - голова Запорізької ОВА

18 липня, 2024 четвер
12:50
Війна з Росією Окупанти, Крим

Окупанти анонсують створення на тимчасово окупованих територіях "хуторських та міських козачих товариств", членів яких залучатимуть до "охорони правопорядку"

Зміст

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що залучення до так званої охорони правопорядку ознчає фільтрацію у населених пунктах, а далі, за його словами, приведе і до служби у ворожій армії.

"Збільшують кількість "ополченців". Але оскільки місцеві не поспішають поповнити їх ряди, то ворог формує загони бойовиків з територій, окупованих у 2014 році. За повідомленнями Центру Нацспротиву, головне завданням таких незаконних збройних формувань - контроль за мешканцями ТОТ", - каже голова ОВА.

За словами Федорова, добровільна служба в ворожій армії - це злочин, за який винних буде покарано. Водночас людина, яку мобілізували примусово, є постраждалою і не нестиме покарання.

  • 18 липня повідомлялося, що російські окупанти відправили ще 91 дитину із тимчасово захопленої частини Луганської області до волгоградського центру "Воїн" на зміну "Час юних героїв".
Теги:
Україна
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Війна з Росією, ЗСУ
17 липня, 2024 середа
"Зараз відбувається переломний момент": експерт Дикий про хід бойових дій
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
18 липня, 2024 четвер
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Сергій Лавров
17 липня, 2024 середа
"Товариш Лавров, що ти за тварина?": постпред України в ООН Кислиця висміяв Лаврова за цитування твору Джорджа Орвелла
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.28
    Купівля 41.28
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 45.09
    Продаж 45.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
12:56
електроенергія
Укренерго прогнозує більше відключень світла через поломку обладнання на двох енергообʼєктах: ситуація в енергосистемі на 18 липня
12:42
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль
12:26
Урсула фон дер Ляєн
"Замирення агресора": Урсула фон дер Ляєн прокоментувала "місію миру" від Орбана
12:22
Зеленський прибув до Великої Британії: в аеропорту президента зустрів Залужний
12:17
Урожайне
ЗСУ відійшли від позицій в Урожайному на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
12:02
Україна доправила до сектору Гази 1 тис. тонн пшеничного борошна
12:00
OPINION
Ігор Луценко
Нове покоління командирів повстає проти старого і байдужого
11:58
На фото: Адель
"Хочеться зайнятися іншим": Адель оголосила, що візьме паузу в музиці
11:52
Оновлено
На фото: метро "Площа Українських Героїв"
У Києві відновили рух на трьох станціях "зеленої" гілки метро
11:46
Джо Байден
Байден звинуватив Ілона Маска та "його багатих друзів" у намаганні "купити вибори"
11:45
Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення акцизу на пальне
11:32
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Жодного бойового корабля РФ не залишилося у Криму, - полковник ЗСУ Селезньов
11:27
Наводив ворожі КАБи на позиції артилерії ЗСУ: СБУ затримала коригувальника
11:20
Фестиваль Atlas Weekend
Фестиваль Atlas, UNITED24 та українські коміки новим креативним роликом оголосили збір на 100 млн грн для ЗСУ
11:17
"Залишили кілька сюрпризів": партизани розвідали автомобільний батальйон РФ у Ставрополі
11:01
Огляд
міжнародний огляд
Венс офіційно балотується на посаду віцепрезидента США та розмови про аномальну спеку в Україні. Акценти світових ЗМІ 18 липня
10:53
ракетна атака на Охматдит
Кличко розповів про стан постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ 8 липня
10:45
ЗСУ
У мережі шириться інформація про вихід ЗСУ з Кринків: в ОСУВ "Таврія" заявили, що ситуація "не така критична"
10:40
Обмін полоненими
Лубінець розповів про інструментарій, що допомагає підтвердити факт полону українців у РФ
10:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 липня: гривня суттєво послабшала щодо долара та євро
10:33
Червінський у суді
Шевченківський райсуд Києва переніс засідання у ще одній справі щодо Червінського
10:22
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
В Україні запустили реєстр порушень міжнародного гуманітарного права під час агресії РФ
10:13
Київ спека
У Києві зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня
10:07
На фото: статуетка премії "Еммі"
Премія "Еммі" оголосила номінантів: рекордсменами стали серіали "Ведмідь" та "Сьоґун"
10:07
OPINION
Ростислав Павленко
"Природний магнетизм" у стосунках із Заходом вже не працює
10:00
Нельсон Манддела
18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
09:53
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
ДПСУ: за день 87 чоловікам відмовили у виїзді за кордон через відсутність військового документа
09:41
Ексклюзив
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
Ранки починаються з густої смуги диму: у 24-й ОМБр розповіли про ситуацію в Часовому Яру
09:35
новини Львівщини
РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих
09:28
посадовців Офісу генпрокурора викрили на хабарі
Посадовця Офісу генпрокурора, викритого на одержанні хабаря, відправили під варту
09:21
Джеймс Девід Венс
Венс офіційно погодився балотуватися на посаду віцепрезидента США від республіканців: основні тези промови
09:06
Мелані Браун
Мелані Бі зі Spice Girls отримала відзнаку за захист жертв домашнього насильства
08:57
ППО, обстріл, ЗСУ
Атака РФ у ніч на 18 липня: сили ППО збили 2 ракети та всі "шахеди"
08:55
Ексклюзив
окупанти
Схоже, що росіяни готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область, - Андрющенко
08:44
Оновлено
Херсонська область
Росіяни 17 липня обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: поранені 6 людей
08:42
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 18 липня: в Києві працювала ППО
08:39
авто з білоруськими номерами
Естонія заборонила в'їзд в країну авто з білоруськими номерами
08:25
Оновлено
на фото ситуація на фронті
Протягом доби на фронті відбулося 144 бойові зіткнення. Найбільше атак ЗСУ відбили на Торецькому напрямку
08:17
олімпіада 2024
У Франції заарештували підозрюваного в підготовці нападів під час Олімпіади
08:13
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV