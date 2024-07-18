Росіяни відправили ще 91 дитину з ТОТ Луганщини до волгоградського центру "Воїн", - голова ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що у центрі упродовж 21 доби зміни "Час юних героїв" навчатимуть вогневій, тактичній, інженерній підготовці, організації зв'язку, управлінню безпілотниками, проводитимуться заняття з національної безпеки.

"Окупанти вважають, що вміти стріляти має кожен школяр з "ЛНР", тому і готують посилено", - розповів очільник ОВА.