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Росіяни відправили ще 91 дитину з ТОТ Луганщини до волгоградського центру "Воїн", - голова ОВА

18 липня, 2024 четвер
07:33
Війна з Росією діти, злочини росії

Російські окупанти відправили ще 91 дитину із тимчасово захопленої частини Луганської області до волгоградського центру "Воїн" на зміну "Час юних героїв"

Зміст

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що у центрі упродовж 21 доби зміни "Час юних героїв" навчатимуть вогневій, тактичній, інженерній підготовці, організації зв'язку, управлінню безпілотниками, проводитимуться заняття з національної безпеки. 

"Окупанти вважають, що вміти стріляти має кожен школяр з "ЛНР", тому і готують посилено", - розповів очільник ОВА.

  • 14 липня стало відомо, що школярів із тимчасово окупованої частини Запорізької області відправили на відпочинок до табору у Севастополі, який знаходяться по сусідству із військовою базою.
  • 15 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що примусова паспортизація українських дітей на тимчасово окупованих територіях набуває дедалі загрозливіших масштабів.
Теги:
Україна
Росія
Луганськ
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
пропаганда
воєнні злочини Росії
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