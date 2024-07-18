Росіяни відправили ще 91 дитину з ТОТ Луганщини до волгоградського центру "Воїн", - голова ОВА
Російські окупанти відправили ще 91 дитину із тимчасово захопленої частини Луганської області до волгоградського центру "Воїн" на зміну "Час юних героїв"
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Він зазначив, що у центрі упродовж 21 доби зміни "Час юних героїв" навчатимуть вогневій, тактичній, інженерній підготовці, організації зв'язку, управлінню безпілотниками, проводитимуться заняття з національної безпеки.
"Окупанти вважають, що вміти стріляти має кожен школяр з "ЛНР", тому і готують посилено", - розповів очільник ОВА.
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- 15 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що примусова паспортизація українських дітей на тимчасово окупованих територіях набуває дедалі загрозливіших масштабів.
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