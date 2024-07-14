Окупанти відправили дітей з Мелітополя до табору в Криму по сусідству з військовою базою, біля якої у червні збивали ракети

Про це повідомляє видання "РІА-Мелітополь".

За даними ЗМІ, це саме та військова база, поряд із якою 23 червня, за повідомленнями росіян, внаслідок роботи ППО уламки ракет впали на пляж. Тоді росіяни заявляли про загиблих цивільних.

У РІА-Мелітополь зазначають, що на кілька днів окупанти закрили пляжі у селищах Любимівка та Учкуївка, над якими були збиті ракети. Але вже за деякий час туди знову почали пускати відпочиваючих. А у табори, розташовані в безпосередній близькості від російської армії, активно завозять дітей.

Дітей із Мелітополя відвезли саме у Любимівку.

"Група юних мелітопольців зараз відпочиває саме у сумнозвісній Любимівці, у дитячому таборі "Алькадар". Точніше відпочивала і мала виїхати додому. Але щось пішло не так і десятки дітей вимушено залишаються у таборі, бо зламався автобус. Як завжди буває у рашистів, подібний форс-мажор ніхто не передбачив", - йдеться у повідомленні.