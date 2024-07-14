Окупанти відправили дітей з Мелітополя до табору в Криму по сусідству з військовою базою, біля якої у червні збивали ракети
Школярів із тимчасово окупованої частини Запорізької області відправили на відпочинок до табору у Севастополі, який знаходяться по сусідству із військовою базою
Про це повідомляє видання "РІА-Мелітополь".
За даними ЗМІ, це саме та військова база, поряд із якою 23 червня, за повідомленнями росіян, внаслідок роботи ППО уламки ракет впали на пляж. Тоді росіяни заявляли про загиблих цивільних.
У РІА-Мелітополь зазначають, що на кілька днів окупанти закрили пляжі у селищах Любимівка та Учкуївка, над якими були збиті ракети. Але вже за деякий час туди знову почали пускати відпочиваючих. А у табори, розташовані в безпосередній близькості від російської армії, активно завозять дітей.
Дітей із Мелітополя відвезли саме у Любимівку.
"Група юних мелітопольців зараз відпочиває саме у сумнозвісній Любимівці, у дитячому таборі "Алькадар". Точніше відпочивала і мала виїхати додому. Але щось пішло не так і десятки дітей вимушено залишаються у таборі, бо зламався автобус. Як завжди буває у рашистів, подібний форс-мажор ніхто не передбачив", - йдеться у повідомленні.
- 23 червня окупанти поскаржились на нібито звуки вибухів у різних районах Севастополя. Стверджують, що ППО збила 4 ракети ATACMS і є 2 загиблих.
- 24 червня Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що ЗРК окупантів С-400 збивають цілі на відстані до 60 км, а збиття ракет над пляжем у Севастополі - свідома провокація російської сторони.
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