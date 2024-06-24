"Російська ППО свідомо збивала ракети над пляжами": військовий експерт Снєгирьов про цивільні жертви й поранених у Севастополі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Давайте говорити про те, що ті події, які відбулися на пляжах Севастополя, це спланований характер інформаційно-психологічної операції російських окупантів. Мовиться про те, що цільовою аудиторією є наші західні партнери, у першу чергу – США. Мета – заблокувати передачу українській стороні ракет ATACMS, вжити інформаційний та політичний тиск на керівництво США, аби заблокувати прийняття рішення щодо надання дозволу Силам оборони України бити по військових об'єктах на території РФ. От у цьому полягала основна ідея цієї провокації, яка відбулася на кримських пляжах", - зауважив Дмитро Снєгирьов.

Військовий експерт підкреслив, що чисельні факти травмування та загибелі серед цивільного населення відбулися виключно внаслідок роботи російського ППО, а не ударів українських Сил оборони.

"Тактико-технічні характеристики російських зенітно-ракетних комплексів С-400 передбачають можливість збивати аеробалістичні цілі на відстані до 60 км. Відповідно, якщо збивали ATACMS над пляжем, то це була свідома провокація російської сторони. Вони прекрасно розуміли наслідки. І це яскраве свідчення того, що Путіну глибоко "по цимбалах" не тільки українці, але й у першу чергу громадяни власної країни. Він не зупиниться перед фактами загибелі громадян РФ за рахунок створення картинки, яка, на його думку, має дискредитувати Сили оборони України в моменті застосування високоточної зброї", - резюмував Снєгирьов.