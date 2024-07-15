Росіяни роздають паспорти дітям із ТОТ України на урочистих заходах, щоб змінити їхню ідентичність, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що примусова паспортизація українських дітей на тимчасово окупованих територіях набуває дедалі загрозливіших масштабів
Про це він написав у Telegram.
Зокрема Лубінець зазначив, що дітям із ТОТ окупанти видають російські паспорти по-особливому урочисто.
"Іноді для цього їх везуть за тисячі кілометрів до Москви чи Санкт-Петербургу, іноді на місцях – під святкове підняття триколора, покладання квітів до пам’ятника "скорбящєй матєрі", коли з’їжджаються представники МВС РФ, Слідчого комітету і так звані ветерани локальних війн та збройних конфліктів", - написав він.
Омбудсман розповів, що таке нещодавно відбулося в тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.
Він наголосив, що надумана велич цього процесу покликана сформувати у дітей враження, що вони стають частиною чогось важливого, приховуючи справжні наміри та маніпулюючи їхньою свідомістю.
"Вкотре наголошую, примусова видача паспортів є спробою легітимізувати окупацію і насадити думку, що місцеве населення прийняло російське громадянство добровільно. Це спроба змінити національну ідентичність українських дітей та підпорядкувати населення окупованих територій", - додав Лубінець.
- 7 липня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях росіяни відмовляються брати на облік вагітних українок, якщо ті не отримали російського паспорта.
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