Росіяни роздають паспорти дітям із ТОТ України на урочистих заходах, щоб змінити їхню ідентичність, - Лубінець

Про це він написав у Telegram.

Зокрема Лубінець зазначив, що дітям із ТОТ окупанти видають російські паспорти по-особливому урочисто.

"Іноді для цього їх везуть за тисячі кілометрів до Москви чи Санкт-Петербургу, іноді на місцях – під святкове підняття триколора, покладання квітів до пам’ятника "скорбящєй матєрі", коли з’їжджаються представники МВС РФ, Слідчого комітету і так звані ветерани локальних війн та збройних конфліктів", - написав він.

Омбудсман розповів, що таке нещодавно відбулося в тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.

Він наголосив, що надумана велич цього процесу покликана сформувати у дітей враження, що вони стають частиною чогось важливого, приховуючи справжні наміри та маніпулюючи їхньою свідомістю.

"Вкотре наголошую, примусова видача паспортів є спробою легітимізувати окупацію і насадити думку, що місцеве населення прийняло російське громадянство добровільно. Це спроба змінити національну ідентичність українських дітей та підпорядкувати населення окупованих територій", - додав Лубінець.