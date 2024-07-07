Росіяни на ТОТ не беруть на облік вагітних українок без російського паспорта, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

"На тимчасово окупованих територіях триває політика геноциду місцевого населення. Кремль заперечує існування української нації й тому за будь-яку ціну намагається паспортизувати населення ТОТ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином жінка не має доступу до медичного нагляду й соціальних виплат.

"Водночас паспортизація майбутньої матері автоматично робить росіянином її дитину", - підкреслюють у ЦНС.