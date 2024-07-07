Росіяни на ТОТ не беруть на облік вагітних українок без російського паспорта, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях росіяни відмовляються брати на облік вагітних українок, якщо ті не отримали російського паспорта
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
"На тимчасово окупованих територіях триває політика геноциду місцевого населення. Кремль заперечує існування української нації й тому за будь-яку ціну намагається паспортизувати населення ТОТ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином жінка не має доступу до медичного нагляду й соціальних виплат.
"Водночас паспортизація майбутньої матері автоматично робить росіянином її дитину", - підкреслюють у ЦНС.
- 12 травня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях змінилися правила перебування для тих українців, які не мають російських паспортів - потрібно оформити "зелену картку".
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