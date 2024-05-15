Окупанти планують змусити дітей на ТОТ Луганщини вивчати "історію ЛНР"
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області мають намір змусити школярів 5-7 класів вивчати "історію ЛНР"
Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.
Зазначено, що окупанти в тимчасово окупованому Луганську презентували макет тритомного підручника з "історії" так званої ЛНР для учнів 5-7 класів, який, за словами загарбників, з’явиться у школах з початку нового навчального року.
"Видання має охопити різні періоди регіональної історії. Як наголошують автори, "з найдавніших часів до сьогодення"", - йдеться в повідомленні.
Тому з 1 вересня російські окупанти запровадять зміни до курсу "історії", відповідно до яких діти на ТОТ Луганщини будуть змушені обов’язково вивчати розділ з "історії ЛНР".
- 14 травня стало відомо, що в школах на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни змушують учнів писати і публікувати у соцмережах твори про Другу світову з паралелями зі сьогоднішньої війни.
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