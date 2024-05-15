Окупанти планують змусити дітей на ТОТ Луганщини вивчати "історію ЛНР"

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Зазначено, що окупанти в тимчасово окупованому Луганську презентували макет тритомного підручника з "історії" так званої ЛНР для учнів 5-7 класів, який, за словами загарбників, з’явиться у школах з початку нового навчального року.

"Видання має охопити різні періоди регіональної історії. Як наголошують автори, "з найдавніших часів до сьогодення"", - йдеться в повідомленні.

Тому з 1 вересня російські окупанти запровадять зміни до курсу "історії", відповідно до яких діти на ТОТ Луганщини будуть змушені обов’язково вивчати розділ з "історії ЛНР".